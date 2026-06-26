Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Welt

Höchststrafe für Anschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt

Lebenslange Haft für Taleb A. wegen besonderer Schwere der Schuld nach dem Attentat auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg.
26.06.2026, 10:12

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Trauerbekundungen am Ort des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg.

Das Landgericht Magdeburg hat die Höchststrafe gegen den Todesfahrer vom Weihnachtsmarkt in der deutschen Stadt Magdeburg wegen des Anschlags von 2024 mit sechs Toten verhängt. Es verurteilte am Freitag den Angeklagten Taleb A. unter anderem wegen Mordes zu lebenslanger Haft und stellte die besondere Schwere der Schuld fest. 

Außerdem ordnete das Gericht den Vorbehalt der Sicherungsverwahrung an - diese wird am Ende der regulären Haft gerichtlich geprüft.

Anschlag auf Weihnachtsmarkt: Todesfahrer im Hungerstreik, Nierenversagen droht

Am 20. Dezember 2024 war der aus Saudi-Arabien stammende Taleb A. mit einem mehr als zwei Tonnen schweren und 340 PS starken Mietwagen mit bis zu 48 Kilometern pro Stunde über den belebten Weihnachtsmarkt gefahren. Ein Neunjähriger und fünf Frauen starben, Hunderte Menschen wurden teils schwer verletzt.

Magdeburg-Anschlag: Hunderte bei Mahnwache + Neue Details zu Taleb A. und den Opfern
Christkindlmarkt Deutschland
Agenturen  | 

Kommentare