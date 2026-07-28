Moderne Drohnenwaffen: Mafia will sich hochwertiges Arsenal aufbauen

Die italienische Mafia versucht nach Angaben der Staatsanwaltschaft Palermo, moderne Drohnenwaffen zu beschaffen, wie sie im Krieg in der Ukraine eingesetzt werden. Es gebe Hinweise darauf, dass kriminelle Organisationen Munition erwerben wollen, die von Drohnen abgefeuert werden kann, sagte der Oberstaatsanwalt von Palermo, Maurizio De Lucia, vor der parlamentarischen Anti-Mafia-Kommission in Rom am Dienstag.

„Wir sind nicht darauf vorbereitet, uns gegen solche Waffen zu verteidigen“, sagte De Lucia. Die Mafia versuche, ein „hochwertiges Waffenarsenal“ wieder aufzubauen. Nach Angaben des Staatsanwalts wurden bereits Waffen sichergestellt, die über den Balkan nach Italien gelangten. Die Bemühungen um die Beschaffung moderner Waffensysteme beschränkten sich nach De Lucias Worten nicht auf Sizilien.