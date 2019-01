Männer benachteiligt? Deutsche Debatte um Frauenparkplätze

Seine Klage vor dem Verwaltungsgericht München begründete der 25-Jährige damit, dass nicht nur Männer, sondern auch Frauen durch derartige, meist beleuchtete und gut einsehbare Stellplätze für Frauen.

Diese gibt es zwar inzwischen in vielen Einkaufszentren oder auf anderen privaten Parkplätzen in ganz Europa, in der deutschen Straßenverkehrsordnung sind sie anders als Parkplätze für Behinderte allerdings nicht vorgesehen.