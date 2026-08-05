Eine Familie in Florida trauert um ihre dreijährige Tochter, die im Haus ihrer Babysitterin bei einem tragischen Unfall ums Leben kam. Das Kind blieb unbeaufsichtigt mit dem Kopf in einer Spielküche stecken und verlor kurz darauf das Bewusstsein. Nur wenige paar Tage starb die Dreijährige.

Das Kind befand sich laut ABC7 im Juli im Haus seiner Babysitterin. Auch das Geschwisterchen der Dreijährigen war anwesend. Die beiden Kinder wurden von dem Ehemann der Babysitterin beaufsichtigt, nachdem sdiese das Haus verlassen hatte. Aus welchem Grund oder wie lange sie weg war, ist unklar.

„Während dieser Zeit blieb der Ehepartner der Babysitterin im Obergeschoss, während die Kinder im Erdgeschoss spielten. Er schaute regelmäßig nach den beiden und gab ihnen Snacks“, erklärte das Boynton Beach Police Department in einer Stellungnahme. Als der Partner der Babysitterin nach den Kindern sah, entdeckte er, dass das Mädchen mit dem Kopf in der Spielküche eingeklemmt war.

„Das Geschwisterkind des Kleinkindes erklärte, dass die Spielsachen des Kindes in die Spielküche gefallen seien. Beim Versuch, die Spielsachen herauszuholen, blieb das Kind stecken“, berichtete die Polizei weiter.