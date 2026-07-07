Am Samstagmorgen ereignete sich am Strand von Southampton (New York) ein schrecklicher Unfall, bei dem ein kleines Mädchen ums Leben kam. Wie die Polizei berichtet, wurde die Sechsjährige von einer Strömung erwischt und ins Meer gezogen.

Mädchen leblos aus Wasser geborgen

Laut der Polizei von Southampton wurden Beamte des Polizeireviers Southampton Town zu einem Notfall am Strand alarmiert. Ein sechsjähriges Mädchen wurde von der Strömung in die Great Peconic Bay gezogen, als es Schuhe holen wollte, die ins Wasser hinausgetrieben waren.

Dabei rutschte es jedoch aus und wurde von der Strömung mitgerissen. Ein 16-jähriger Verwandter hatte versucht, das Mädchen zu retten, doch die Strömung war zu stark. Ein Kajakfahrer in der Nähe konnte das Kind aus dem Wasser ziehen und an Land bringen.