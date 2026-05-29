Im sächsischen Rothenburg/Oberlausitz kam es am 26. Mai vor einem Supermarkt auf der Horkaer Straße zu einer Entführung. Ein unbekannter Mann brachte ein Mädchen gegen dessen Willen in ein naheliegendes Waldstück.

Eine Passantin hörte Hilferufe der Minderjährigen und alarmierte die Polizei, die rechtzeitig eingriff. Der Tatverdächtige wurde inzwischen festgenommen.