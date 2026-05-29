Mädchen vor Supermarkt entführt – Zeugin hört Hilferufe im Wald
Im sächsischen Rothenburg/Oberlausitz kam es am 26. Mai vor einem Supermarkt auf der Horkaer Straße zu einer Entführung. Ein unbekannter Mann brachte ein Mädchen gegen dessen Willen in ein naheliegendes Waldstück.
Eine Passantin hörte Hilferufe der Minderjährigen und alarmierte die Polizei, die rechtzeitig eingriff. Der Tatverdächtige wurde inzwischen festgenommen.
Minderjährige vor Supermarkt entführt
Wie aus einer Pressemitteilung der Polizeidirektion Görlitz hervorgeht, war das Mädchen in Begleitung einer Erwachsenen unterwegs, wartete jedoch kurzzeitig allein vor dem Geschäft. Als die Frau gegen 16:45 Uhr den Supermarkt verließ und bemerkte, dass die Minderjährige spurlos verschwunden war, alarmierte sie die Polizei.
Spaziergängerin hörte Hilferufe des Mädchens im Wald
Das Mädchen wurde offenbar in ein angrenzendes Waldstück entführt, wo eine Spaziergängerin die Hilferufe hörte und die Polizei alarmierte. Als die Beamten eintrafen, war der bis dahin unbekannte Mann bereits verschwunden.
Tatverdächtiger festgenommen
Nach Angaben der Polizei konnte der mutmaßliche Täter, ein 36-jähriger Deutscher, noch am Dienstagabend vorläufig festgenommen werden. Am Mittwochmorgen wurde er dem Amtsgericht vorgeführt, das seine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik anordnete.
Die Kriminalpolizei in Görlitz ermittelt wegen Freiheitsberaubung. Das Mädchen befindet sich laut MDR in der Betreuung des Opferschutzes und soll vernommen werden, sobald dies möglich ist.
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