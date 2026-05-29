Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Deutschland

Mädchen vor Supermarkt entführt – Zeugin hört Hilferufe im Wald

Am Dienstagnachmittag wurde eine Minderjährige vor einem Supermarkt in Rothenburg/Oberlausitz entführt und in ein Waldstück gebracht. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.
29.05.2026, 10:27

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Polizei im Einsatz.

Im sächsischen Rothenburg/Oberlausitz kam es am 26. Mai vor einem Supermarkt auf der Horkaer Straße zu einer Entführung. Ein unbekannter Mann brachte ein Mädchen gegen dessen Willen in ein naheliegendes Waldstück. 

Eine Passantin hörte Hilferufe der Minderjährigen und alarmierte die Polizei, die rechtzeitig eingriff. Der Tatverdächtige wurde inzwischen festgenommen.

Autofahrerin (47) rast in Gruppe, zwei Schüler tot: Ohnmachtsanfall als Ursache?

Minderjährige vor Supermarkt entführt

Wie aus einer Pressemitteilung der Polizeidirektion Görlitz hervorgeht, war das Mädchen in Begleitung einer Erwachsenen unterwegs, wartete jedoch kurzzeitig allein vor dem Geschäft. Als die Frau gegen 16:45 Uhr den Supermarkt verließ und bemerkte, dass die Minderjährige spurlos verschwunden war, alarmierte sie die Polizei.

Spaziergängerin hörte Hilferufe des Mädchens im Wald

Das Mädchen wurde offenbar in ein angrenzendes Waldstück entführt, wo eine Spaziergängerin die Hilferufe hörte und die Polizei alarmierte. Als die Beamten eintrafen, war der bis dahin unbekannte Mann bereits verschwunden. 

Frau (28) verhaftet: Eltern prügeln sich bei Kindergarten-Abschlussfeier

Tatverdächtiger festgenommen

Nach Angaben der Polizei konnte der mutmaßliche Täter, ein 36-jähriger Deutscher, noch am Dienstagabend vorläufig festgenommen werden. Am Mittwochmorgen wurde er dem Amtsgericht vorgeführt, das seine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik anordnete. 

Die Kriminalpolizei in Görlitz ermittelt wegen Freiheitsberaubung. Das Mädchen befindet sich laut MDR in der Betreuung des Opferschutzes und soll vernommen werden, sobald dies möglich ist.

Deutschland
kurier.at, mka  | 

Kommentare