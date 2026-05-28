Am Morgen des 27. Mai fuhr eine Autofahrerin in der nordrhein-westfälischen Stadt Dinslaken in eine Gruppe von drei Burschen, die auf Fahrrädern offensichtlich auf dem Weg zur Schule waren. Zwei Zwölfjährige werden so schwer verletzt, dass sie später im Krankenhaus starben. Der Dritte, ebenfalls ein zwölf Jahre alter Junge, erlitt leichte Verletzungen. Die 47 Jahre alte Autofahrerin wurde schwer verletzt.

Bürgermeister teilt Statement Die betroffene weiterführende Schule werde unter anderem durch verstärkte Schulsozialarbeit, schulpsychologische Betreuung und Seelsorge begleitet, schrieb Bürgermeister Simon Panke (SPD) bei Facebook. „Die ganze Schule braucht jetzt aber vor allem auch Zeit und Ruhe zur Aufarbeitung, dies gilt speziell für die Klassenkameraden der verstorbenen Kinder.“

Auch für andere betroffene Bürger stellte der Bürgermeister Hilfe in Aussicht. Wer den Unfall beobachtet habe und seelsorgerische Unterstützung gebrauchen könne, dürfe sich gerne bei der Feuerwehr melden. Den betroffenen Familien sprach Panke sein Beileid aus. „Für sie ist das Schlimmste eingetreten, was überhaupt passieren kann.“ Auch bei ihren Freunden, Mitschülern und Lehrkräften seien Schock und Schmerz riesig.