Eigentlich hätten Eltern in Toledo (Ohio) den Abschluss ihres Nachwuchses im Kindergarten feiern sollen, doch schockierende Aufnahmen zeigen das Gegenteil. Die Situation an der Queens of the Apostles School eskalierte bei der Abschlussfeier so sehr, dass eine Schlägerei in der Bildungsstätte ausbrach und eine Frau sogar verhaftet wurde.

Schlägerei wegen Sitzordnung Wie 13abc und WAFB berichten, ereignete sich der Zwischenfall am 21. Mai. Die Schlägerei brach aus, nachdem über die Sitzordnung des Publikums bei der Abschlussfeier diskutiert wurde. "Es gab eine andere Familie, die anfing, ihre eigenen Stühle zu nehmen und sich quasi ihre eigene Sitzgelegenheit zu schaffen. Damit hatte ich eigentlich kein Problem, aber die Mutter meines Kindes – sie waren direkt vor ihr, und sie konnte nichts sehen“, sagte einer der anwesenden Väter, Craig Mays, gegenüber 13abc. Die Kinder waren zu diesem Zeitpunkt nicht im Veranstaltungssaal, sondern übten die Zeremonie noch in einem anderen Raum.

Eltern von Kindergartenkind verprügelt Währenddessen spitzte sich die Situation zwischen den Eltern zu, wie Mays weiter erklärte: "Das Mädchen hinter mir redet einfach und flucht. Sie nennt uns seltsam und sagt, wir sollen uns um unsere eigenen Angelegenheiten kümmern." Der Vater wollte die Situation beruhigen, doch die Frau, die von der Polizei als Jessica Anderson identifiziert wurde, ließ nicht locker. Er und Anderson hätten sich gegenseitig provoziert, und dann sei ihre Familie auf ihn losgegangen. "... ihre ganze Familie in den ersten beiden Reihen stand auf – fünf Männer, fünf Frauen – sie standen einfach alle auf, während ich mit Jessica stritt. Ich erinnere mich buchstäblich an nichts, ich weiß nur, dass ich hinterrücks geschlagen wurde“, sagte Mays weiter, der anschließend auf dem Boden lag und ihm gegen den Kopf getreten wurde.