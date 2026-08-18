Lufthansa-Airbus setzt bei Landung in München zu früh auf

Kurz nach dem Beinahe-Unfall eines Boeing-Dreamliners hat am Münchener Flughafen ein Airbus A380 der Lufthansa die Landebahn verfehlt. Das mit 351 Passagieren besetzte Flugzeug hatte am Montagabend zu früh aufgesetzt und an der Landebahnschwelle die dortige Beleuchtung beschädigt, wie das Unternehmen bestätigte. Das Flugzeug sei aber sicher gelandet und alle Passagiere seien unverletzt geblieben, sagte eine Sprecherin. Zuvor hatten RTL und „aero.de“ berichtet. Eine Sprecherin der Deutschen Flugsicherung teilte mit, ein zu frühes Aufsetzen der Maschine sei nicht dokumentiert. Die Bahn sei am Montagabend zehn Minuten überprüft worden. Laut Lufthansa hat die A380 bereits auf dem Beton, aber vor der mit weißen Blockstreifen markierten Landebahnschwelle aufgesetzt.

Flughafen: Beschädigung nur geringfügig Der Flughafen sprach auf Nachfrage von einer „geringfügigen Beschädigung“ der Beleuchtung im Bereich der östlichen Landebahnschwelle auf der Südbahn des Airports. Die Beleuchtung sei umgehend repariert worden - weniger als eine Stunde nach der Landung der Maschine konnte die Südbahn demnach schon wieder genutzt werden. Nur zwei Tage zuvor war auf derselben Bahn ein Boeing-Dreamliner der Vietnam Airlines beim Start über das Pistenende hinausgeschossen. Nur knapp entgingen Passagiere und Crew einem Unglück, weil die Maschine doch noch abheben konnte. Auch hier wurden Lampen der Bahnbefeuerung beschädigt. Die Maschine kehrte zum Münchener Flughafen zurück. Bei der Sicherheitslandung platzten mehrere Reifen, Menschen wurden aber nicht verletzt.