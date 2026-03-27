Ein Mann aus Kent County (Michigan) wollte einen Lottoschein einlösen, mit dem er 20 US-Dollar (circa 17 Euro) gewonnen hatte. Als er sich mit der Hälfte des Gewinns ein neues Rubbellos gekauft hatte, traute er kaum seinen Augen. Der 31-Jährige hatte den Millionen-Jackpot geknackt!

Mann fing vor Freude zu schreien an "Ich habe spät in der Nacht an der Wesco-Tankstelle angehalten, um einen Lottogewinnschein einzulösen", sagte der Gewinner, der anonym bleiben wollte, gegenüber Michigan Lottery. Er kaufte sich einen neuen Lottoschein und war überrascht: "Ich rubbelte den Schein im Laden frei und als ich sah, dass ich 1 Million Dollar gewonnen hatte, fing ich an zu schreien! Gut, dass niemand sonst im Laden war, denn man hätte gedacht, ich wäre verrückt geworden!"