Mit Erlös von Lottoschein: Mann kauft neues Los und wird Millionär
Ein Mann aus Kent County (Michigan) wollte einen Lottoschein einlösen, mit dem er 20 US-Dollar (circa 17 Euro) gewonnen hatte. Als er sich mit der Hälfte des Gewinns ein neues Rubbellos gekauft hatte, traute er kaum seinen Augen. Der 31-Jährige hatte den Millionen-Jackpot geknackt!
Mann fing vor Freude zu schreien an
"Ich habe spät in der Nacht an der Wesco-Tankstelle angehalten, um einen Lottogewinnschein einzulösen", sagte der Gewinner, der anonym bleiben wollte, gegenüber Michigan Lottery. Er kaufte sich einen neuen Lottoschein und war überrascht: "Ich rubbelte den Schein im Laden frei und als ich sah, dass ich 1 Million Dollar gewonnen hatte, fing ich an zu schreien! Gut, dass niemand sonst im Laden war, denn man hätte gedacht, ich wäre verrückt geworden!"
Neues Auto nach Lottogewinn
Der 31-Jährige entschied sich dafür, sich seinen Gewinn einmalig auszahlen zu lassen, und erhielt nach Abzug der Steuern 693.000 US-Dollar (circa 601.000 Euro). Der Gewinner plant, sich ein neues Auto zu kaufen und den Rest zu sparen. "Eine Million Dollar zu gewinnen, verändert mein Leben und bedeutet, dass ich tun kann, was ich will", sagte der Lottospieler abschließend.
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