Razzia in London: Polizei beschlagnahmt 90 Luxusautos

Bei einer Razzia im Kampf gegen rücksichtsloses Fahren in London hat die Metropolitan Police Fahrzeuge im Gesamtwert von mehr als acht Millionen Pfund beschlagnahmt. Umgerechnet sind das mehr als neun Millionen Euro. 90 Fahrzeuge wurden von Freitag bis Sonntag in der Innenstadt der britischen Hauptstadt konfisziert. Die Aktion von Scotland Yard richtete sich gegen unversicherte Autofahrer sowie gefährliches Fahrverhalten rund um den Hyde Park sowie in Chelsea und Kensington.

Unter den Luxuskarossen befand sich laut Polizei ein seltener Ferrari Monza SP2, mit dem der Lenker nur mit vorläufigem Führerschein und ohne Versicherung unterwegs war. Immer wieder gebe es Beschwerden von Menschen, „die es satt haben, dass in der Gegend gefährlich Auto gefahren wird oder Fahrzeuge so umgebaut sind, dass sie für die Anrainer eine Belästigung darstellen“, sagte der Leiter der Aktion, Special Chief Inspector Geoff Tatman. Durch Einsätze wie diesen sende man ein „klares Signal“ gegen rücksichtsloses und gefährliches Verhalten auf den Londoner Straßen.