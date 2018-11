Londoner Bar Alcotraz lockt mit Gefängniswärtern und Zellen

Was machen wir heute Abend? Gehen wir ins Gefängnis? In London kein Problem: Dort warten in der Cocktailbar Alcotraz "sadistische Wärter" und düstere "Zellen" - für viele Besucher anscheinend die idealen Zutaten für einen lustigen Abend im Pub.

Schon am Eingang werden Neuankömmlinge herumkommandiert: "Rücken an die Wand!", brüllt ein als Kerkermeister verkleideter Schauspieler eine Gruppe Mittdreißiger an, die eine Geburtstagsparty in der Bar feiern wollen. Alle Besucher müssen orangefarbene Overalls mit aufgenähten Nummern anziehen, um sich dann die nächsten zwei Stunden vom Personal schikanieren zu lassen.