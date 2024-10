Wie London die Schulkinder abhanden kommen

Insgesamt hat der Bezirk in den vergangenen sieben Jahren rund 4.000 Volksschulplätze abgebaut. Hackney bildet dabei keine Ausnahme. Denn der englischen Hauptstadt geht ihre wichtigste Ressource für den Fortbestand einer Schule aus: die Kinder. Derzeit sind rund 3.000 Schulen im Großraum London für 1,4 Millionen Schulkinder da. Bis 2028 sollen es laut BBC rund 52.000 Schüler weniger sein.

Die St. Mary’s Primary School im Londoner Stadtteil Hackney ist für Elzbieta Gontarska die ideale Schule. Sie ist lokal gelegen und die Lehrpersonen sind so engagiert, dass sie sich wie ein Teil der Familie anfühlen, erzählt sie der Hackney Gazette. Trotzdem muss sich die Britin derzeit für ihre sechsjährige Tochter nach einer Alternative umsehen. Denn der Bezirk wird die St. Mary’s, ebenso wie vier weitere Volksschulen im Umkreis, schließen.

Die Gründe sind vielschichtig. Zum einen fällt in England die Geburtenrate seit 15 Jahren. Während sich 2009 eine Frau im Schnitt für 1,95 Kinder entschied, bekommt sie heute 1,49 Kinder; das ist die niedrigste Zahl seit 1939.

Spezialfall London

Zwar fällt die Geburtenrate im ganze Land (und zwar so sehr, dass bis 2030 17.000 Klassen weniger benötigt werden) und doch schrumpft die Zahl der Schulkinder in London doppelt so schnell wie im Rest des Landes. Lebenskostenkrise, horrende Wohnpreise und Gentrifizierung verdrängen immer mehr junge Familien.

Der Journalist Rob Hasting erzählt in der i Zeitung von befreundeten Paaren, die von London in den Norden gezogen sind, weil sie sich dort nicht nur ein deutlich größeres Haus leisten können, sondern jährlich tausende Euro bei der Kindererziehung sparen können.