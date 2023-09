Lokführer von entgleistem Güterzug in Deutschland getötet

Beim Entgleisen eines mit Zement beladenen Güterzuges im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist am Sonntag eine Person ums Leben gekommen. Nach Erkenntnissen der Polizei handelte es sich dabei um den Lokführer. Man gehe nicht davon aus, dass es weitere Todesopfer gebe. Zunächst war unklar, ob sich noch eine weitere Person in der Lok des Güterzuges befunden hatte. Mehrere Waggons sollen aus den Gleisen gesprungen sein. Das Unglück ereignete sich in Geseke im Kreis Soest.

