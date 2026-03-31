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"Wunder": Hubschrauber rast gegen Felswand – Pilot überlebt

Ein Hubschrauberabsturz in Südafrika sorgt für zahlreiche Videos im Netz. Trotz des schweren Unfalls konnte der Pilot überleben.
31.03.2026, 12:18

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Ein Löschhubschrauber wirft Wasser über brennendes Buschland bei Sonnenschein ab.

Im Netz verbreiten sich zurzeit dramatische Aufnahmen aus Kapstadt. In den Videos sieht man, wie ein Löschhubschrauber einen Brand beim Berg The Sentinel (Hout Bay) eindämmen wollte. Doch während des Einsatzes kam es zum Unglück: Der Hubschrauber rast plötzlich auf die Felswand zu und stürzt ab. 

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Trotz Absturz: Pilot überlebt Unfall

Der Unfall ereignete sich am 26. März, wie das lokale Medium Cape {town} Etc berichtet. Trotz des schweren Absturzes konnte der Pilot im Hubschrauber überleben. Der Pilot soll den Rettungskräften zufolge nur leichte Verletzungen erlitten haben. Bezirksrat Roberto Quintas bezeichnete sein Überleben als Wunder. 

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Was war die Unfallursache? 

JP Smith, Mitglied des Bürgermeisterausschusses für Sicherheit und Ordnung, schilderte auf Facebook, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Laut dem Politiker streifte der Hubschrauber offenbar mit seinem Hauptrotor den Berg, was den Absturz verursachte. 

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