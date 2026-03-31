Im Netz verbreiten sich zurzeit dramatische Aufnahmen aus Kapstadt. In den Videos sieht man, wie ein Löschhubschrauber einen Brand beim Berg The Sentinel (Hout Bay) eindämmen wollte. Doch während des Einsatzes kam es zum Unglück: Der Hubschrauber rast plötzlich auf die Felswand zu und stürzt ab.
Trotz Absturz: Pilot überlebt Unfall
Der Unfall ereignete sich am 26. März, wie das lokale Medium Cape {town} Etc berichtet. Trotz des schweren Absturzes konnte der Pilot im Hubschrauber überleben. Der Pilot soll den Rettungskräften zufolge nur leichte Verletzungen erlitten haben. Bezirksrat Roberto Quintas bezeichnete sein Überleben als Wunder.
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