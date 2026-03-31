Im Netz verbreiten sich zurzeit dramatische Aufnahmen aus Kapstadt. In den Videos sieht man, wie ein Löschhubschrauber einen Brand beim Berg The Sentinel (Hout Bay) eindämmen wollte. Doch während des Einsatzes kam es zum Unglück: Der Hubschrauber rast plötzlich auf die Felswand zu und stürzt ab.