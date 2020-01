"Lieber Sebastian, lieber Werner": Schwarzenegger gratuliert Regierung

Die kommenden Jahre seien von entscheidender Bedeutung für den Klimaschutz, sagte der Initiator der Klima-Konferenz "R20 Austrian World Summit". Die strengen Umweltgesetze in Kalifornien würden zudem zeigen, dass Wirtschaft und Umweltschutz kein Widerspruch seien. Auch Österreich könne nun dem Beispiel des US-Bundesstaats folgen und so ein Beispiel für die ganze Welt werden, schloss der frühere kalifornische Gouverneur. Er begrüße, dass die neue Regierung die "Anliegen hunderttausender jungen Menschen ernstgenommen" hat und freue sich jedenfalls auf den 26. Mai und damit auf die vierte "R20" in der Wiener Hofburg.