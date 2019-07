LGBTIQ-Aktivistin in St. Petersburg tot aufgefunden

In der russischen Stadt St. Petersburg ist eine oppositionelle Aktivistin tot aufgefunden worden. Jelena Grigoryewa, die sich unter anderem für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bi- und Transsexuellen (LGBTIQ) eingesetzt habe, sei in der Nacht zum Samstag "in der Nähe ihres Hauses brutal ermordet" worden, schrieb der oppositionelle Aktivist Dinar Idrisow am Montag im Onlinedienst Facebook.