Lesotho: Regierungschef zahlte 20.000 Euro für Mord an Ehefrau

Lesotho, ein Kleinstaat, der zur Gänze von Südafrika umschlossen wird, erlebt aktuell den wohl größten politischen Skandal der letzten Jahre. Denn in der Affäre um die mutmaßliche Verwicklung von Lesothos zurückgetretenen Regierungschef Thomas Thabane in die Ermordung seiner Ex-Frau Lipolelo hat die Polizei erdrückende Anschuldigungen erhoben: Thabane und seine jetzige Frau zahlten demnach umgerechnet mehr als 20.000 Euro an Auftragskiller, wie aus am Mittwoch bekannt gewordenen Gerichtsunterlagen hervorgeht.

Thabane und seine jetzige Frau Maesaiah "wollten den Tod der Verstorbenen, so dass Maesaiah die Position der First Lady einnehmen kann", erklärt darin der zuständige Ermittler zum Motiv für die Tat.