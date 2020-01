Lesbische Pastorinnen filmen ihr Leben: "Anders Amen"

Der Kanal selbst hat über 1200 Abonnenten. In Nutzerkommentaren werden die Youtube-Pastorinnen fast nur gefeiert: „Das Beste, was Kirche online zu bieten hat.“ Ein Nutzer schreibt allerdings: „Sehr, sehr seltsame Menschen in Eime...“

Das lesbische Paar gibt einen Einblick in sein Leben auf dem Dorf, jeden Mittwoch um 19.00 Uhr soll ein neuer Beitrag veröffentlicht werden. Zielgruppe nach Angaben des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen, der das Format produziert: vor allem junge Menschen.