Leopard versetzte indische Stadt in Panik

Leoparden sind vom Aussterben bedroht. Sie gelten als scheue, nachtaktive Tiere. Insbesondere in Indien kommt es aber immer wieder zu Sichtungen in der Nähe von Siedlungen. Grund dafür ist vor allem die landwirtschaftliche Nutzung des angestammten Lebensraums der Großkatze. Die bis zu 70 Kilogramm schweren Tiere bevorzugen bewaldete Regionen mit offenen Flächen, wie sie sich etwa auch in Teeplantagen oder am Rand von Feldern bieten. Berichten zufolge passen sich Leoparden oft auch an neue Nahrungsquellen an. So gehören Ziegen oder streunende Hunde einer Untersuchung aus dem Jahr 2014 zufolge immer öfter zum Speiseplan von Leoparden.