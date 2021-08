Leopard verletzt Frau bei einem Fotoshooting im Tierpark schwer

Bei einem Fotoshooting in einem Raubkatzen-Gehege am Dienstag ist eine Frau in Sachsen-Anhalt von einem Leoparden gebissen und schwer verletzt worden. Die 36 Jahre alte Frau aus Thüringen sei mit schweren Kopfverletzungen per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden, teilte die Polizei nun mit.

Nachdem zunächst unklar war, wie es zu dem Vorfall gekommen ist, teilte die Polizei nun erste Details mit. Die Frau soll mit dem Leoparden in einer "Seniorenresidenz für Wildtiere" bei Nebra fotografiert werden. Auf dem mehr als 850 Quadratmeter großen Areal sollen weitere Raubkatzen untergebracht sein, darunter ehemalige Showtiere.

Ermittlungen eingeleitet

Es werde nun gegen die Verantwortliche für das Wildtier wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Wer das Fotoshooting veranstaltet hat, ist bisher nicht bekannt.