Leiche von zweitem verschwundenen Mädchen in Rumänien entdeckt

In Rumänien ist möglicherweise das zweite von zwei vermissten Mädchen tot gefunden worden. Ermittler fanden am Montag in einem Wald nahe der südrumänischen Stadt Caracal menschliche Überreste, von denen der Tatverdächtige sagte, sie gehörten zu dem 18-jährigen Mädchen, das im April verschwunden war. Dies berichtete die rumänische Nachrichtenagentur Mediafax unter Berufung auf Justizkreise.

Erst am vergangenen Samstag hatte sich herausgestellt, dass die Knochenreste, die im Haus des Tatverdächtigen in Caracal gefunden worden waren, zweifelsfrei jenem 15-jährigen Mädchen zuzuordnen sind, das im Vormonat verschwunden war. Der Fall hatte in Rumänien große Erschütterung ausgelöst, weil die Behörden versagt haben sollen.