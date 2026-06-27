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Welt

Leiche junger Thailänderin in Koffer gefunden: Australier festgenommen

Überwachungskameras zeigten die Jugendliche und den Mann beim Betreten eines Hotels in Pattaya, später verließ er allein mit einem schweren Koffer das Gebäude.
27.06.2026, 12:42

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Ein Australier wurde am Freitag am Internationalen Suvarnabhumi Flughafen in Bangkok festgenommen.

Zusammenfassung

  • In Thailand ist die Leiche einer vermissten 17-Jährigen nach polizeilicher Suche in einem Koffer nahe Pattaya entdeckt worden.
  • Ein Australier, mit dem das Mädchen zuletzt in ein Hotel gegangen war, wurde am Flughafen Bangkok festgenommen und steht unter Mordverdacht.
  • Überwachungsvideos und Kratzspuren stützen laut Polizei den Verdacht, den der Mann bestreitet; ihm drohen in Thailand lebenslange Haft oder die Todesstrafe.

In Thailand ist die Leiche einer vermissten Jugendlichen nach polizeilicher Suche in einem Koffer entdeckt worden.

Einem Australier, mit dem die Thailänderin zuletzt im Touristenhotspot Pattaya gesehen wurde, wird der Mord an der 17-Jährigen vorgeworfen, wie örtliche und australische Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten. Der Mitte-Vierzigjährige wurde demnach am Freitag am Internationalen Suvarnabhumi Flughafen in Bangkok festgenommen.

Zwei Stunden zuvor hatten Freunde die 17-Jährige in Pattaya vermisst gemeldet, so Angaben des australischen Senders ABC News. Den Berichten zufolge zeigten Videoüberwachungsaufnahmen sie zuletzt, wie sie am frühen Donnerstagmorgen in Begleitung des Australiers händchenhaltend ein Hotel betreten hatte.

Zu zweit ins Hotel - allein mit Koffer wieder hinaus

Spätere Aufnahmen zeigten den Mann allein beim Verlassen des Hotels - einen großen, dem Anschein nach sehr schweren Koffer hinter sich herziehend. Wie Überwachungskameras von den Straßen des Ortes zeigen, lud der Mann den Koffer auf ein Moped und fuhr damit entlang einer Bahntrasse. Dort, rund zehn Fahrminuten vom Hotel entfernt, hätten die Einsatzkräfte am späten Abend den Körper der jungen Frau gefunden. Die Leiche sei nackt, ihr Gesicht von erheblicher Gewalteinwirkung gezeichnet gewesen.

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Die Polizei geht davon aus, dass der Mann die Jugendliche ermordete, Kratzspuren an seinem Körper wiesen auf ihre Gegenwehr hin. Der Mann bestreitet das. Die Behörden werfen ihm außerdem vor, die Minderjährige „zum Zweck der Begehung unzüchtiger Handlungen“ mitgenommen zu haben. 

Auf Mord steht in Thailand laut ABC die Todesstrafe oder lebenslängliche Haft. Der Badeort in Thailand ist als Hochburg von Prostitution bekannt.

Thailand Australien
Agenturen, sif  | 

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