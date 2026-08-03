Leiche in Koffer: 26-Jähriger in Griechenland verhaftet
Zusammenfassung
- Nach dem Fund der Leiche einer 38-jährigen Britin in einem Koffer in Athen hat die griechische Polizei einen 26-jährigen Verdächtigen festgenommen.
- Der 26-jährige Afghane sei laut Polizei „geständig“; ihm werden Mord, Raub und Verstöße gegen die Schusswaffengesetze vorgeworfen.
- Die Frau aus Schottland war Ende Juni nach Griechenland gekommen, und der Verdächtige soll ihren Leichnam in den Koffer gelegt sowie später ihre Bankkarten benutzt haben.
Nach dem Fund der Leiche einer Britin in einem Koffer in Griechenland hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Es handle sich um einen 26-jährigen Mann, „der geständig“ sei, teilte die griechische Polizei am Sonntag mit. Der Mordfall sei damit gelöst.
Dem 26-Jährigen werde „Mord, Raub und Verstoß gegen die Schusswaffengesetze“ zur Last gelegt. Laut griechischen Medienberichten soll der Mann ausgesagt haben, dass er die Frau bereits tot aufgefunden habe.
Obdachloser fand den Koffer
Der Koffer mit dem Leichnam der 38-jährigen Frau aus Schottland war am 18. Juli von obdachlosen Menschen in einem leerstehenden Haus im Zentrum von Athen gefunden worden. Die Frau war Ende Juni nach Griechenland gekommen.
Die Polizei teilte mit, der 26-Jährige habe den Leichnam in den Koffer getan und zu dem leerstehenden Haus gebracht. In den anschließenden Tagen habe er die Bankkarten der Frau benutzt, um Geld abzuheben.
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