Nach dem Fund der Leiche einer Britin in einem Koffer in Griechenland hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Es handle sich um einen 26-jährigen Mann, „der geständig“ sei, teilte die griechische Polizei am Sonntag mit. Der Mordfall sei damit gelöst.

Dem 26-Jährigen werde „Mord, Raub und Verstoß gegen die Schusswaffengesetze“ zur Last gelegt. Laut griechischen Medienberichten soll der Mann ausgesagt haben, dass er die Frau bereits tot aufgefunden habe.