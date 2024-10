Leiche fällt nach "technischem Defekt" aus Leichenwagen in den Verkehr

Ein polnisches Bestattungsunternehmen hat sich entschuldigt, nachdem eine von ihm transportierte Leiche aus einem Leichenwagen in den Straßenverkehr gefallen war.

Polnischen Medienberichten zufolge fuhr ein Mann am Freitag in Stalowa Wola, einer Stadt im Südosten Polens, eine Straße entlang, als plötzlich ein Laken seine Windschutzscheibe bedeckte. Als das Tuch herunterrutschte, sah er eine Leiche auf der Straße liegen. Einen Moment lang befürchtete der Fahrer, die Person überfahren zu haben.

Lokale Medien veröffentlichten ein Bild der Leiche, die auf einem weiß gestreiften Fußgängerüberweg lag, wo sie aus dem Leichenwagen gestürzt war.

Unternehmen entschuldigt sich

Das Unternehmen, das den Leichnam transportierte, übernahm am Samstag in einer Erklärung die Verantwortung für den Vorfall und machte einen technischen Defekt am Leichenwagen dafür verantwortlich.