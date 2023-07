Lebenslange Haft für hochrangiges IS-Mitglied in den USA

Zu den von Kandic angeworbenen Freiwilligen gehörte unter anderen der australische Teenager Jake Bilardi: Er schloss sich dem IS im Jahr 2014 an, ein Jahr später tötete er mehr als 30 irakische Soldaten und sich selbst bei einem Selbstmordanschlag.

Anfang 2017 war Kandic in Bosnien-Herzegowina untergetaucht. Im Juli desselben Jahres wurde er in der bosnischen Hauptstadt Sarajewo verhaftet und drei Monate später an die USA ausgeliefert. Im Mai 2022 wurde er von einem Geschworenengericht wegen Verschwörung und Unterstützung des IS in fünf Fällen verurteilt.