Ätna spuckt wieder: Flüge werden umgeleitet

Der Ätna ist in eine neue Eruptionsphase eingetreten. Am Krater Voragine wurde eine Lavafontäne beobachtet, zudem stieg eine Eruptionswolke auf, die nach Südosten zog, so das Vulkanobservatorium des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) in Catania am Freitag.

Dies beeinträchtigte den Betrieb des Flughafens Catania, drei ankommende Flüge wurden umgeleitet. Die Warnstufe für den Luftverkehr wurde auf Rot angehoben.