Erdbeben unweit des Ätna auf Sizilien: Angst unter der Bevölkerung

Der Ätna gehört zu den aktivsten Vulkanen der Welt. Es kommt immer wieder zu kleineren und größeren Eruptionen.
04.03.2026, 08:30

Ein Erdbeben mit Stärke 4,5 ist in der sizilianischen Provinz Catania am Mittwoch klar zu spüren gewesen. Das Zentrum wurde am Vulkan Ätna, nordwestlich der Gemeinde Ragalna, in einer Tiefe von etwa 3,8 Kilometern lokalisiert, teilte das Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mit.

Das Beben wurde auch in den ostsizilianischen Provinzen Messina und Syrakus gespürt. Berichte über Sach- oder Personenschäden lagen vorerst nicht vor. Das Beben deutet laut Experten darauf hin, dass sich die vom Magma ausgehende Spannung im Untergrund des Vulkans bisher nicht abgebaut hat. Der Ätna gehört zu den aktivsten Vulkanen der Welt. Es kommt immer wieder zu kleineren und größeren Eruptionen.

Agenturen, ek  | 

