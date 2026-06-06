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Landesweiter Stromausfall auf Jamaika
Die Ursache für den inselweiten Stromausfall war zunächst unklar.
Ein inselweiter Stromausfall hat am Freitagabend ganz Jamaika lahmgelegt. Energieminister Daryl Vaz teilte in den sozialen Medien mit, dass die Stromversorgung zusammengebrochen sei, nannte jedoch keinen Grund für die Störung. Der nationale Energieversorger Jamaica Public Service Company (JPS) bestätigte den Ausfall und erklärte, die Ursache zu untersuchen. Einem JPS-Sprecher zufolge arbeitet das Unternehmen an der Wiederherstellung der Stromversorgung.
Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters hieß es, in einigen Teilen der Karibikinsel gebe es bereits wieder Strom. Auch Vaz erklärte, die Versorgung werde bis zum Ende der Nacht landesweit wiederhergestellt sein.
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