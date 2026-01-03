Berlin: Zehntausende Haushalte ohne Strom

In der deutschen Hauptstadt Berlin müssen nach Angaben der Polizei Zehntausende Haushalte bei niedrigen Wintertemperaturen ohne Strom ausharren.

Im südwestlichen Stadtteil Lichterfelde hätten laut einem Zeugen mehrere Kabel einer Kabelbrücke gebrannt, teilte die Polizei am Samstag auf X mit. Es werde wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Insgesamt seien rund 50.000 Haushalte und 2.000 Gewerbeeinheiten von dem Stromausfall betroffen sowie mindestens ein Pflegeheim.