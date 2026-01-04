Welt

Luftraum über Griechenland komplett gesperrt

Ein Passagierflugzeug befindet sich im Landeanflug über einer beleuchteten Landebahn mit grüner Wiese.
Der gesamte Luftraum steht aktuell still.
04.01.26, 11:42
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Der griechische Luftraum ist aktuell für den internationalen Flugverkehr gesperrt. Das berichtet die Zeitschrift Bild.

Zahlreiche Flugverbindungen in und aus dem Land wurden gestrichen, was massive Auswirkungen auf Reisende und den Luftverkehr insgesamt hat. Passagier- und Urlaubsflüge sind ebenso betroffen wie andere zivile Flugbewegungen. 

Auch ein Blick auf die Flugverfolgungsplattform Flightradar24 bestätigt, dass kaum Flugbewegungen über dem Land zu sehen sind. Der reguläre Flugverkehr scheint nahezu stillzustehen.

Nach Entführung durch US-Militär: Maduro in New York inhaftiert

Die Gründe für die Sperrung des Luftraums sind bislang nicht vollständig geklärt, die griechische Zeitung Kathimerini schreibt aber von Störungen in den Kontrollzentren in Athen und Mazedonien.

Athens Flughafens veröffentlichte folgendes Statement: "Bitte beachten Sie, dass aufgrund eines technischen Problems, das die Flugsicherung betrifft, alle Ankünfte und Abflüge vorübergehend ausgesetzt sind. Vielen Dank für Ihr Verständnis."

Reisende und Fluggesellschaften stehen somit vor erheblichen Herausforderungen. Weitere Informationen über die Dauer der Sperre oder potenzielle Lösungen sind bislang nicht bekannt.

Mehr zum Thema

Griechenland
kurier.at, msim  |   |  Aktualisiert vor 1 Minute

Kommentare