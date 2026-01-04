Luftraum über Griechenland komplett gesperrt

Der griechische Luftraum ist aktuell für den internationalen Flugverkehr gesperrt. Das berichtet die Zeitschrift Bild.

Zahlreiche Flugverbindungen in und aus dem Land wurden gestrichen, was massive Auswirkungen auf Reisende und den Luftverkehr insgesamt hat. Passagier- und Urlaubsflüge sind ebenso betroffen wie andere zivile Flugbewegungen.

Auch ein Blick auf die Flugverfolgungsplattform Flightradar24 bestätigt, dass kaum Flugbewegungen über dem Land zu sehen sind. Der reguläre Flugverkehr scheint nahezu stillzustehen.