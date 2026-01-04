Luftraum über Griechenland komplett gesperrt
Der griechische Luftraum ist aktuell für den internationalen Flugverkehr gesperrt. Das berichtet die Zeitschrift Bild.
Zahlreiche Flugverbindungen in und aus dem Land wurden gestrichen, was massive Auswirkungen auf Reisende und den Luftverkehr insgesamt hat. Passagier- und Urlaubsflüge sind ebenso betroffen wie andere zivile Flugbewegungen.
Auch ein Blick auf die Flugverfolgungsplattform Flightradar24 bestätigt, dass kaum Flugbewegungen über dem Land zu sehen sind. Der reguläre Flugverkehr scheint nahezu stillzustehen.
Die Gründe für die Sperrung des Luftraums sind bislang nicht vollständig geklärt, die griechische Zeitung Kathimerini schreibt aber von Störungen in den Kontrollzentren in Athen und Mazedonien.
Athens Flughafens veröffentlichte folgendes Statement: "Bitte beachten Sie, dass aufgrund eines technischen Problems, das die Flugsicherung betrifft, alle Ankünfte und Abflüge vorübergehend ausgesetzt sind. Vielen Dank für Ihr Verständnis."
Reisende und Fluggesellschaften stehen somit vor erheblichen Herausforderungen. Weitere Informationen über die Dauer der Sperre oder potenzielle Lösungen sind bislang nicht bekannt.
Kommentare