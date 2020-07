Land unter in China: Nach Corona kam die große Flut

Es sind die schlimmsten Regenfälle in China seit einem halben Jahrhundert, eine halbe Million Menschen in der Provinz Jiangxi wurde in Sicherheit gebracht und dennoch gibt es bereits mehr als 140 Todesopfer. Entlang des Jangtse-Flusses haben am Dienstag zehntausende Einsatzkräfte gegen weitere folgenschwere Überschwemmungen in der Region gekämpft.

Soldaten in Rettungswesten schleppten Sandsäcke zum Ufer des Poyang-Sees in der südöstlichen Provinz Jiangxi. In der Stadt Jiujiang, in deren Nähe der See in den Jangtse mündet, errichteten sie einen Damm.

Bereits 141 Tote und Vermisste

Staatsmedien zufolge wurden mehr als 100.000 Soldaten, Rettungskräfte und andere Menschen für den Hochwasserschutz mobilisiert. Rund die Hälfte von ihnen wurde zum Poyang-See geschickt, wo bereits viele Dämme und Deiche gebrochen sind. Der Poyang-See ist das größte Süßwassergewässer, das sich vollständig auf chinesischem Gebiet befindet.