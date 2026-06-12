Beim Absturz eines Hubschraubers am Lago Maggiore ist am Freitag der Pilot ums Leben gekommen. Drei Passagiere an Bord wurden verletzt, teilten die Rettungskräfte mit. Der Unfall ereignete sich am späten Vormittag in Solcio di Lesa in der Provinz Novara. Nach ersten Informationen war der private Helikopter kurz zuvor von einer Villa in der Gegend gestartet. Die Unglücksursache ist noch ungeklärt.

Bei dem Toten handelt es sich Medienberichten zufolge um einen Schweizer Piloten, der seit Jahren in der Gegend des Lago Maggiore lebte und in der Finanz tätig war. Die Verletzten sind laut Angaben der Rettungseinheiten deutsche Staatsangehörige, die eine Villa in Lesa gemietet hatten.