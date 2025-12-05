Hubschrauber eines Vorarlberger Unternehmens in Italien abgestürzt

Beim Absturz eines Hubschraubers des Vorarlberger Luftfahrtunternehmens Wucher mit Sitz in Ludesch (Bez. Bludenz) ist in Norditalien ein Mann ums Leben gekommen, mindestens zwei Personen sollen verletzt worden sein. "Mit großer Bestürzung" bestätigte das Unternehmen in einer Medieninformation den Unfall und damit einen entsprechenden Bericht des ORF Vorarlberg. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag in schwer zugänglichem Gebiet in der Gemeinde Lanzada in der Lombardei.

Zu dem Unfall soll es am Donnerstag gegen 8.30 Uhr bei Arbeiten zur Sanierung eines Erdrutschs in der Region Veltlin (Valtellina) gekommen sein, berichteten italienische Medien unter Berufung auf die Behörden. Bei Manöver Baum gestreift und Kontrolle verloren Bei einem Manöver soll der Helikopter dabei einen Felsvorsprung oder Baum berührt haben, während offenbar Arbeiter vom Hubschrauber zu einer Felswand abgeseilt wurden. Der als erfahren geltende Pilot dürfte daraufhin die Kontrolle verloren haben, es kam zum Absturz in zerklüftetem Gelände. Bei dem Toten soll es sich laut den Berichten um einen 29-jährigen in Italien lebenden Kolumbianer handeln. Möglicherweise waren die Arbeiter bereits am Boden. Laut den Medien befanden sich insgesamt vier Personen an Bord, einige sprachen von drei Verletzten. Lokale Behörden beschrieben die Bergungsarbeiten als schwierig.