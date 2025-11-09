Notfall am Großglockner: Hubschrauber rettet deutsche Alpinisten

Zwei deutsche Alpinisten sind Samstagnachmittag auf dem Großglockner in eine Notlage geraten. Die beiden Männer im Alter von 20 und 21 Jahren wollten vom Lucknerhaus über den Normalanstieg auf den Gipfel des Berges.

Im Bereich des "Eisleitl" konnten sie ihren Aufstieg nicht mehr fortsetzen, berichtete die Polizei. Die Männer setzten einen Notruf ab. Der Polizeihubschrauber "Libelle Tirol" barg die Alpinisten schließlich mit einem Tau und flog sie unverletzt ins Tal.