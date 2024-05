Rekord: Längstes Baguette der Welt in Frankreich gebacken

Damit wurde nun Italien nach fünf Jahren in Folge der Rang abgelaufen. Es war wohl eine Frage der Ehre – das "Pariser Weißbrot", wie das Baguette auch genannt wird, gilt schließlich als kulinarisches Nationalgut der Franzosen.

Längstes Baguette der Welt kommt wieder aus Frankreich

Außen knusprig, innen weich - und sehr, sehr lang: Stolze 140,53 Meter wies die köstliche Kreation auf, die nun den neuen Weltrekord hält. Der italienische Rekord maß noch 132,62 Meter und wurde im Jahr 2019 in der Stadt Como aufgestellt. Das wollte der französische Bäcker- und Konditorenverband offenbar nicht so stehen lassen: Bereits um 3.00 Uhr morgens wurde am vergangenen Sonntag der Teig geknetet, das Baguette kam im Anschluss in einen eigens dafür gebauten Langsamlaufofen.

Die Bäckerinnen und Bäcker zeigten sich "sehr glücklich" über den gelungenen Weltrekord, nachdem dieser von der Guinness-World-Records-Jury anerkannt worden war. Ein Teil des langen Brotkunstwerkes wurde öffentlich verteilt, der Rest wurde an Obdachlose gespendet.