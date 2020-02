Lady Bitch Ray warnt vor Kameras in der Kloschüssel

Die deutsche Rapperin Lady Bitch Ray hat vor versteckten Kameras in den Kloschüsseln von Damen-Toiletten gewarnt.

Für einen Auftritt in einem Club habe sie einmal Personenschützer gebucht, schrieb die Linguistin am Donnerstag bei Twitter. „Einer von ihnen steckte im Backstage seinen Kopf in die Kloschüssel, wir lachten ihn aus und fragten, warum er das tue. Er kam wieder raus und hielt uns eine Minikamera vor die Nase: "Deshalb!"