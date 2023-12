Kuwait: Kronprinz Scheich Meshal wird neuer Emir

Kuwait verbietet parlamentarische Parteien

Der verstorbene Emir hatte versucht, die innenpolitische Lage zu entspannen, indem er unter anderem einen Erlass zur Begnadigung von Dissidenten erließ. Die Streitigkeiten hielten jedoch an, weswegen Scheich Meshal in diesem Jahr das Parlament auflöste und im Juni vorgezogene Wahlen anordnete. Kuwait verbietet parlamentarische Parteien, ist aber dennoch einer der politisch liberalsten Staaten der Region, mit einer lebhaften politischen Szene und der mächtigsten gewählten gesetzgebenden Versammlung der Region, in der Sunniten, Schiiten, Liberale und Islamisten vertreten sind.

Kuwait, das über die siebtgrößten Ölreserven der Welt verfügt, grenzt an Saudi-Arabien und den Irak und liegt auf der anderen Seite des Golfs gegenüber dem Iran. Es wurde 1990 vom Irak überfallen und besetzt. Damit wurde einige Monate später der erste Golfkrieg ausgelöst, in dem die Vereinigten Staaten und andere Nationen den Irak besiegten und Kuwait befreiten.