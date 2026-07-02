In der streng konservativen Provinz Aceh sind die zwei öffentlich mit Rohrstöcken ausgepeitscht worden. Ein Scharia-Gericht hatte den Mann (22) und die Frau (25) wegen eines Verstoßes gegen das islamische Sittengesetz zu jeweils 21 Stockhieben verurteilt, wie lokale Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten. Begründung: Sie seien nicht verheiratet.

Schaulustige beobachteten Auspeitschung Die Strafe wurde auf der Insel Sumatra auf einer Bühne in einem Park der Provinzhauptstadt Banda Aceh vor zahlreichen Schaulustigen vollstreckt. Ursprünglich waren jeweils 25 Stockhiebe verhängt worden. Weil das Paar bereits vier Monate in Untersuchungshaft saß, wurde das Strafmaß reduziert. „Die öffentlichen Auspeitschungen sollen dazu dienen, andere von Verstößen gegen die religiösen Vorschriften der Provinz abzuschrecken“, zitierte das Nachrichtenportal Serambinews.com am Donnerstag den Leiter der Staatsanwaltschaft, Bobbi Sandri.

Kuss an Scharia-Behörde gemeldet Die beiden waren festgenommen worden, nachdem ein Livestream von Ende Februar viral gegangen war. Darin hatten sie sich in einem Auto geküsst. Der Vorfall wurde den Scharia-Behörden gemeldet, diese leiteten Ermittlungen ein. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisiert öffentliche Auspeitschungen in Aceh seit Jahren als grausame, unmenschliche und entwürdigende Strafe und fordert ihre Abschaffung. Aceh an der Nordwestspitze der Insel Sumatra ist die einzige Provinz im mehrheitlich muslimischen Indonesien, in der das islamische Recht offiziell angewendet wird.