Lange Reise: Katze landete versehentlich in Amazon-Paketrücksendung

Galeana, so der Name der Katze, war Anfang April aus ihrem Haus in Utah verschwunden, was eine umfangreiche Suchaktion nach sich zog.



Die Suche nach dem geliebten Haustier endete fast eine Woche später - nachdem es ein Amazon-Mitarbeiter in einer Paketrücksendung gefunden hatte. Galeana hatte sich in dem großen Paket, in dem sich ein Paar dem Käufer nicht passenden Arbeitsstiefel befanden, gemütlich gemacht. So gemütlich, dass sie die lange Reise nach Kalifornien auf sich nahm.