4 Tote bei Bootsunglück in Kroatien: "Kollision war unvermeidbar"

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Am vergangenen Wochenende ereignete sich zwischen den kroatischen Inseln Solta und Brač nahe der Stadt Split ein schweres Bootsunglück. Dabei kamen vier Menschen ums Leben, vier weitere konnten aus dem Meer gerettet werden. Nach wie vor ist unklar, wie es zu dem tragischen Unfall gekommen ist. Genaue Informationen darüber, aus welchen Richtungen das Segelboot und der Katamaran kamen sowie mit welchen Geschwindigkeiten sie unterwegs waren, fehlen. Bisher ist bekannt, dass der Katamaran von Split in Richtung Hvar unterwegs war, während das Segelboot aus Richtung Marina, also aus der Gegend um Trogir, kam. Dies bestätigte auch Željko Kuštera, der Hafenkapitän von Split, in einer Stellungnahme.

Das Bootsunglück wirft nun Fragen zur Schiffssicherheit in kroatischen Gewässern auf. "Keines der Schiffe hielt Ausschau. Die Grundregel lautet immer: beobachten. Das geschah hier nicht. Kein Schiff hielt Ausschau, und so war eine Kollision natürlich unvermeidlich", sagt Sanjin Dumanić vom Kapitänsverband Split und ehemaliger Kapitän gegenüber Nova TV. Dumanić warnt jedoch davor, Schlussfolgerungen zum Bootsunfall zu ziehen, ehe die offiziellen Untersuchungen abgeschlossen seien. "Keine Drogen- oder Alkoholtests" Die Route, auf der sich das Unglück ereignete, sei stark frequentiert und erfordere strengere Verkehrsregeln, so der ehemalige Kapitän. Split ist einer der größten Mittelmeerhäfen im Passagierverkehr, während der Urlaubssaison steigt die Anzahl der Schiffe noch weiter an. "Das sind alles schon große Schiffe. Es gibt unzählige Yachten. Die Leute sind nicht immer darauf vorbereitet", erklärt Sanjin Dumanić. Zwar habe die Hafenbehörde in Split ein Kontrollsystem für Beiboote eingerichtet, sobald diese in See stechen, das Problem sei allerdings die Rückkehr der Schiffe in den Hafen, die üblicherweise am Abend stattfinde. "Es weiß niemand wirklich Bescheid. Drogen- oder Alkoholtests werden auch fast nie durchgeführt. Die Kapitäne müssten besser kontrolliert werden", appelliert Dumanić.