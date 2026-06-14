Drei Tote durch Zusammenstoß zweier Boote in Kroatien

Beim Zusammenstoß eines Katamarans mit mehr als 100 Menschen an Bord und einem Segelboot vor der Küste Kroatiens sind drei Menschen ums Leben gekommen. Ein weiterer Mensch werde nach dem Unglück in der Adria noch vermisst, teilte das kroatische Verkehrs- und Meeresministerium am Sonntag mit.

Der Zusammenstoß ereignete sich den Angaben zufolge zwischen den Inseln Solta und Brac.