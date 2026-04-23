Wachmann auf Kreuzfahrtschiff: Mutmaßlicher Kriegsverbrecher festgenommen

Im Alter von 23 Jahren soll Milan B. in den 1990er-Jahren während der Kriege im ehemaligen Jugoslawien einen alten Mann mit einer Kalaschnikow erschossen haben sowie an einem Massenmord und an Vergewaltigungen von Frauen und Kindern beteiligt gewesen sein. Der heute 58-jährige Mann stand zu Beginn des Krieges auf der Seite der Kroaten, schloss sich jedoch später einer Brigade proserbischer Milizen an.

Jahrelang als Wachmann gearbeitet

Mehr als 30 Jahre später erhoben Richter in Zagreb Anklage gegen Milan B. und erließen einen internationalen Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen. Laut der italienischen Zeitung La Repubblica fordern sowohl Serbien als auch Kroatien seine Auslieferung. Im Hafen von Civitavecchia in Italien wurde der mutmaßliche Kriegsverbrecher Milan B. von Grenzschutzbeamten festgenommen. Die Festnahme erfolgte bereits am Ostersonntag, wurde jedoch erst später öffentlich.

Jahrelang soll der heute 58-Jährige unter falschem Namen als Wachmann auf einem Kreuzfahrtschiff der Reederei MSC gearbeitet haben. Italienischen Medien zufolge fälschte Milan B. seine Ausweispapiere. Im Rahmen einer polizeilichen Routinekontrolle wurden Beamte auf seinen Reisepass aufmerksam. Durch den Vergleich verschiedener Schreibweisen seines Namens, bei denen lediglich ein Apostroph im Nachnamen variierte, stellten sie fest, dass das Passfoto mit dem Foto aus dem Haftbefehl übereinstimmte.