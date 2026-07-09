Kroatien: Hier gilt bald ein strenges Alkoholverbot

Ende Mai kündigte die kroatische Regierung an, den Alkohol-Exzessen in Touristenhochburgen ein Ende zu setzen. Dazu verabschiedete das Parlament in Zagreb eine Gesetzesänderung, die kroatischen Städten und Gemeinden ermöglicht, ein nächtliches Alkoholverkaufsverbot zu verhängen. Alle 117 anwesenden der insgesamt 151 Abgeordneten des kroatischen Parlaments stimmten damals für die Gesetzesänderung. Die Tourismusbranche zählt zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen des Landes. Sie macht rund ein Fünftel der gesamten Wirtschaftsleistung aus. Nach Angaben des Croatian Bureau of Statistics wurden 2025 insgesamt 20,7 Millionen Ankünfte von Touristen registriert, zudem wurden rund 94,8 Millionen Übernachtungen verzeichnet. Das entspricht einem Anstieg von 2,2 Prozent bei den Ankünften und 1,2 Prozent bei den Übernachtungen gegenüber dem Vorjahr. Doch mit der wachsenden Beliebtheit der kroatischen Urlaubsorte wächst auch der Unmut in der heimischen Bevölkerung.

Grölende, urinierende Touristen In den vergangenen Jahren kursierten auf Social Media Bilder und Videos von stark alkoholisierten Touristen, die sich auf öffentlichen Plätzen übergeben, sowie von Betrunkenen auf Straßen, die bis in die späten Abendstunden für Lärm sorgen. Einheimische aus beliebten Urlaubsorten berichten davon, dass sie Touristen beim Urinieren auf öffentlichen Plätzen sehen, schlafende Touristen vor Hauseingängen auffinden und Zeugen von Schlägereien werden. Der Unmut der Bevölkerung sitzt tief. Wie dramatisch die Situation tatsächlich ist, zeigen Daten des Instituts für Notfallmedizin der Gespanschaft Split-Dalmatien: Allein im Juni gingen in der Notfallaufnahme mehr als 50 Anrufe wegen Störung der öffentlichen Ordnung durch Betrunkene ein. Laut kroatischen Medien soll es sich mehrheitlich um junge ausländische Touristen handeln. Die meisten Einsätze ereignen sich an den Wochenenden bei organisierten Kneipentouren, den sogenannten Pub Crawls, bei denen Touristen mehrere Bars aufsuchen und reichlich Alkohol konsumieren. Durch die Gesetzesänderung versucht die Regierung nun, das Problem in den Griff zu bekommen. Städte und Gemeinden können den Verkauf von Alkohol in den Nachtstunden einschränken, um so für mehr Ordnung zu sorgen. Gaststätten und Restaurants bleiben jedoch von den neuen Vorgaben ausgeschlossen.