Kritik an Hotels in China: Gleicher Putzlappen für Klo und Tassen

Das Ritz-Carlton und andere Fünf-Sterne-Hotels in China haben sich am Freitag für mangelnde Hygiene entschuldigt. Sie reagierten damit auf ein Video in den sozialen Netzwerken, in dem zu sehen war, wie Reinigungspersonal für Duschen, Toiletten und Tassen denselben Lappen oder Schwamm benutzte.

Der Kurzfilm wurde am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Weibo veröffentlicht und seitdem mehr als 30 Millionen Mal angeklickt. Der Autor des Videoclips mit dem Pseudonym "Huazong" gab an, in den vergangenen sechs Jahren in 147 Luxushotels zu Gast gewesen zu sein.