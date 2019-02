"Kriegstourismus": Wenn Menschen im Urlaub die Gefahr suchen

Auch wenn im Fall Syriens der IS weitgehend besiegt ist - gerade für westliche Touristen bestehen dennoch viele Risiken in Kriegsgebieten, allen voran Entführung und Raubmord. Internationalen Reisewarnungen zum Trotz versichert Clio, dass in Syrien keine Gefahr drohe. Riskante Orte wie Aleppo würden gemieden, der Konvoi der Reisenden werde teils von der Polizei begleitet.

Die Regierung in Paris will Clio für jeglichen Zwischenfall zur Verantwortung ziehen. Und sie warnt französische Touristen: Angesichts der Terrorgefahr, die nicht zuletzt von Syrien ausginge, könnte die Polizei sie über ihre Reisemotive befragen.