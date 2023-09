Kriegsmunition explodiert in Frankreich: Ein Toter und zwei Verletzte

Bei der Explosion von Munition aus dem Zweiten Weltkrieg hat es in Frankreich in der Normandie einen Toten und zwei Verletzte gegeben. Bei EntrĂŒmpelungsarbeiten im Haus eines mit 100 Jahren gestorbenen Mannes hĂ€tten die drei MĂ€nner am Samstag einen Sack mit der Munition auf ein Feuer geworfen, berichtete der Sender France bleu. Wie der BĂŒrgermeister des Ortes La Meauffe, Pascal Langlois, dem Sender sagte, befanden sich in dem Sack 15 bis 20 Kilogramm Sprengstoff.

Es habe sich offenbar um "hochexplosive deutsche Produkte" gehandelt. Die Explosion war kilometerweit in den Dörfern des Umkreises zu hören. Durch die Detonation wurden die Scheiben des außerhalb des Ortes gelegenen Wohnhauses sowie eines landwirtschaftlichen GebĂ€udes zerstört und die DĂ€cher abgedeckt. Einer der beiden Verletzten kam mit einem Hubschrauber in eine Klinik.

Wie die PrĂ€fektur mitteile, wurde eine Landstraße fĂŒr einen Großeinsatz der RettungskrĂ€fte gesperrt. Kampfmittelexperten brachten fĂŒnf weitere Kilo Munition, die noch vor Ort entdeckt wurden, in einer dafĂŒr ausgehobenen Grube zur Explosion. "Der Herr, der dort wohnte, hatte GlĂŒck, dass sein Haus nicht weggeblasen wurde, als er im Laufe seines Lebens mit diesen Stoffen hantierte", meinte der BĂŒrgermeister.