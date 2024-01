Krebskranker Bub stirbt, nachdem Eltern ihn im Ganges heilen wollten

Weil die Eltern auf eine Wunderheilung ihres krebskranken Sohnes gehofft haben sollen, ist ein SiebenjĂ€hriger in Indien mehrfach in den derzeit kalten Fluss Ganges getaucht worden. Anschließend stellten Ärzte im Pilgerort Haridwar im Bundesstaat Uttarakhand seinen Tod fest, wie die indische Nachrichtenagentur ANI sowie weitere örtliche Medien unter Berufung auf die Polizei am Donnerstag berichteten. Die Todesursache werde noch ermittelt, hieß es.