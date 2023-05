"Zeit fürs Handyspielen": Krankenpfleger wegen Mordes verurteilt

Keine Unterbringung in Entziehungsanstalt

Der Forderung der Verteidiger nach der Unterbringung ihres Mandanten in einer Entziehungsanstalt kam das Gericht nicht nach. Der Mann habe zwar in der Freizeit viel getrunken, zeige aber in Haft "keine Entzugssymptomatik".

Außerdem sei der Mann, der im Krankenhaus auffiel, weil er sehr viel Parfüm benutzte, um seine Alkoholfahne zu überdecken, bei der Arbeit nicht völlig betrunken, sondern in erster Linie verkatert gewesen. "Es war möglicherweise häufig so, dass er noch einen Kater hatte" sagt Riedmann. Aber: "Das Handeln im Katerzustand sehen wir nicht als Symptomtat an."

Sein Mandant sei "relativ zufrieden", dass er keine Sicherungsverwahrung bekommen habe, sagte Verteidiger Benedikt Stehle nach dem Urteil und kündigte an, "erst mal pro forma" Revision einlegen zu wollen. Der Angeklagte bereue die Taten, betonte der Anwalt. "Es hat ihn die ganze Zeit schon sehr belastet, was er da getan hat."