Rekord-Sterben der Korallen im Great Barrier Reef: "Nähern uns Kipp-Punkt"

Das Korallensterben in Teilen des australischen Great Barrier Reefs hat ein Rekordausmaß erreicht. Bei Untersuchungen von zwölf Teil-Riffen wurden Sterblichkeitsraten von bis zu 72 Prozent festgestellt, teilte das australische Institut für Meereswissenschaften am Dienstag mit. In einem nördlichen Teilstück des berühmten Great Barrier Reefs seien etwa ein Drittel der harten Korallen tot. Dies sei der größte jährliche Rückgang seit Beginn der Beobachtungen vor 39 Jahren.